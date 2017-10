Politie-inval bij café in Meppel

De politie heeft één iemand opgepakt (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - De politie heeft afgelopen nacht een inval gedaan bij een café aan het Kerkplein in Meppel.

Volgens de politie waren er meldingen binnengekomen dat er werd gehandeld in drugs. Met een speurhond zijn alle bezoekers gecontroleerd. Meerdere mensen bleken drugs bij zich te hebben. Eén iemand is opgepakt, omdat diegene zoveel drugs bij zich had, dat de politie vermoedt dat hij er in handelt.



In het café zelf vond de politie ook drugs. De gemeente heeft het pand gesloten.