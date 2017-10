Feestvierders gaan met elkaar op de vuist in Assen

Twee mensen zijn door de politie aangehouden (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen heeft de politie afgelopen nacht twee mensen opgepakt die betrokken waren bij een vechtpartij.

Tijdens een Oktoberfest in evenementencentrum De Bonte Wever was ruzie ontstaan, waarbij klappen werden uitgedeeld.



Ook in het centrum van de provinciehoofdstad was vannacht een vechtpartij. Aan de Nieuwehuizen raakte een aantal mensen slaags. Maar daar heeft de politie geen aanhoudingen verricht.