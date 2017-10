Emmenaren strijden tegen moderne slavernij: De andere kant op kijken kan niet

Dennis Blaak en Richard Klein (rechts) lopen marathons voor het goede doel (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Al jaren lopen ze samen hard; Dennis Blaak en Richard Klein uit Emmen. Twee jaar geleden liepen ze een marathon in Griekenland om duizenden euro's op te halen voor het goede doel A21, dat zich inzet om moderne slavernij en mensenhandel te bestrijden.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Het was heel confronterend en heftig om daar te zijn en dat te doen", zeggen Blaak en Klein. "Vooral ook het besef dat slavernij in de huidige maatschappij nog bestaat. De andere kant op kijken kan niet."



Reden voor hen om een evenement op poten te zetten, waarmee zeventig mensen gezamenlijk tienduizenden euro's op gaan halen. Het evenement heeft de naam Pantatlon gekregen.



4021 euro per persoon ophalen

"In april 2019 gaan wij met een groep van hopelijk zeventig mensen naar Griekenland", legt Klein uit. "Iedere deelnemer moet 4021 euro ophalen voor het goede doel; dit bedrag symboliseert 'for 21', daarom de vier vóór de 21."



Met de Pantatlon moet er dan in totaal bijna 30.000 euro opgehaald worden voor A21. "Zij gebruiken dat geld om bewustwording bij de lokale politie en de bevolking te creëren", legt Blaak uit. "Maar ook om safe houses te creëren, waar vrouwen die slachtoffer geworden zijn van de seksindustrie naar toe kunnen gaan. Wij lopen specifiek voor vrouwen en jonge meisjes die slachtoffer zijn geworden van de seksindustrie."



'Heel intens'

In 2016 toen Blaak en Klein in het Griekse Thessaloniki waren, zijn zij op de plekken geweest waar A21 optreedt. "Het was heel intens om daar te zijn. Het kwam heel dichtbij en het is niet in woorden te vatten wat daar gebeurt en dat er heel geraffineerde organisaties aan ten grondslag liggen."



The Great Alexander Marathon die de deelnemers gaan lopen in 2019, in Thessaloniki, is een van de oudste marathons van Europa. In de stad speelt moderne slavernij een grote rol. "Als je kijkt naar de kaart van Europa, zie je dat dat centraal ligt. Thessaloniki is een stad waar heel veel meisjes vandaan komen of vanuit Europa naartoe komen en vanaf daar weer naar de hele wereld getransporteerd worden", aldus Blaak.



Groeien naar internationaal evenement

De komende tijd zijn de Emmenaren druk met de voorbereidingen van de reis en het werven van deelnemers. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met een mooie groep die kant op gaan." De eerste editie van de Pantatlon in 2019 is voor Nederlanders. Daarna is het de bedoeling dat het evenement internationaal wordt.