Brand uitgebroken bij loonwerkbedrijf in Donderen

Het vuur brak rond half acht uit (foto: Van Oost Media) Het vuur brak rond half acht uit (foto: Van Oost Media) Het vuur brak rond half acht uit (foto: Van Oost Media) Het vuur brak rond half acht uit (foto: Van Oost Media)

DONDEREN - In Donderen is vanmorgen rond half acht brand uitgebroken bij een loonwerkbedrijf aan het Roozand.

Volgens de brandweer ontstond het vuur in de drooginstallatie van een biovergister. Er is geen gevaar voor de omgeving. In een biovergister worden mest en andere landbouwproducten omgezet in biogas.



In de omgeving is rook te zien. De brandweer is bezig het vuur onder controle te krijgen.