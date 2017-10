Schaapskudde trekt weer dwars door het centrum van Assen

De schapen in de binnenstad van Assen (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe) Nog netjes in de wei (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe) De schapen onderweg vanuit Loon (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe)

ASSEN - Het blijft een apart gezicht: de schaapskudde die van Marsdijk dwars door de binnenstad van Assen naar de winteropvang op het Witterveld loopt. Voor het derde jaar op rij legden de herders met een kudde de route af.

Geschreven door Tiffany Frasa

Bijna driehonderd schapen werden door de honden en de herders naar hun winterverblijf gedreven. "Het ging allemaal heel snel, we hebben nog even kunnen pauzeren", zegt herder Roy Terpstra.



Koopzondag

Een uur lang zijn de herders, de schapen en de honden onderweg geweest naar het centrum van Assen en dat ging niet onopgemerkt: de Brink staat vol met bezoekers. "Leuk hè?" lacht herder Caroline Visser. "Daar doen we het ook voor. Het is natuurlijk koopzondag, dus we hoopten al dat er veel publiek zou zijn. Het is een hele leuke afsluiting van het project en we gaan het volgend jaar weer doen."



Wandeling door de stad

"We gaan na de stop nog even dwars door het centrum", zegt Visser. "En dan wisselen we even de honden om, want die hebben natuurlijk heel hard gewerkt, maar dan zijn we ook eindelijk thuis en is het weer klaar voor dit jaar."



Lammetjes

De schapen die naar het winterverblijf gaan, zijn gedekt. "Lammetjes krijg je binnenshuis, althans, dat is wel zo aardig", aldus Visser. Maar de schattige lammetjes zijn in april nog niet in de wei te zien.



"We nemen geen lammetjes mee in dit project, want we moeten in Marsdijk een brug over en met lammeren is dat heel erg lastig. Moeders die hun lam beschermen zijn ook lastig voor de hond, dus we vinden het fijn om hier met een nieuwe club te komen."



De laatste keer

Voor herder Willem de Venter is het de laatste keer dat hij van Marsdijk naar Witterveld gaat: hij gaat met pensioen. "Ik rijd voorop met de auto, dus veel lopen hoef ik niet", lacht hij. "Het is wel moeilijk om er mee te stoppen, ik heb het jarenlang gedaan en ik ben iedere keer mee geweest met deze route. Het moet toch een keer ophouden."