Marije Joling meldt zich af voor slotdag NK afstanden

Marije Joling (foto: Joost Born)

SCHAATSEN - Marije Joling uit Assen komt vandaag niet meer in actie op de laatste dag van de Nederlandse afstandskampioenschappen in Thialf in Heerenveen.

Geschreven door Karin Mulder

De 30-jarige schaatsster van Team Iko heeft gisteravond een wervel in haar onderrug recht laten zetten. De aanleiding was de teleurstellende 1.500 meter eerder op de dag. Tijdens de race had ze geen controle over haar linkerbeen en reed ze de 23e tijd.



Op de 3.000 meter van vrijdagavond greep Joling, met de zesde tijd, net naast een startplaats voor de wereldbekerwedstrijden. Vandaag zou ze nog in actie komen op de 5.000 meter en de 1.000 meter.