Nieuw Buinen - Hoogeveen live op www.rtvdrenthe.nl

Marco Hartman scoorde al vijf keer voor Hoogeveen dit seizoen. Vanmiddag ook? (foto: vv Hoogeveen)

VOETBAL - De Drentse topper in de 1e klasse F van het zondagvoetbal, Nieuw Buinen - Hoogeveen, is vanmiddag live te zien via www.rtvdrenthe.nl





Vanaf 13.55 kunt u inschakelen om het duel live te volgen. Daarvoor komt op deze site een speciaal bericht, met daarin de live-player.



Nieuw Buinen en Hoogeveen zijn het seizoen prima begonen, met respectievelijk 10 en 11 punten in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen en staan nipt onder koploper Alcides, dat net als Hoogeveen 11 punten heeft maar een iets beter doelsaldo.