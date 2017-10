Weinig overlast door harde wind in Drenthe

HOOGEVEEN - De harde wind van afgelopen nacht lijkt vooralsnog niet tot grote overlast te hebben geleid in Drenthe.

Bij de brandweer zijn een paar meldingen binnengekomen van stormschade, onder meer vanuit Nieuw-Schoonebeek, Peize en Hoogeveen.In enkele plaatsen waaiden bomen om, zoals in Westervelde."Afgelopen nacht hebben we een periode windkracht 6 gehad en heel af en toe tikte het zelfs tegen kracht 7 aan", vertelt RTV Drenthe-weerman Arend Zanting. Het KNMI gaf code geel af voor gevaarlijk weer vanwege de harde windstoten, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken."De windkracht zwakt langzamerhand af. Rond negen uur was het nog kracht 4 à 5. Aan het einde van de dag zal de wind nog verder afnemen tot kracht 3", aldus Zanting. Volgens de weerman staat er morgen nog minder wind, met kracht 2.In andere delen van het land leidde de harde wind wel tot overlast. Zo liepen bij de kust in Delfzijl de kades onder