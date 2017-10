Live: Nieuw-Buinen - Hoogeveen [afgelopen]

Nieuw Buinen-Hoogeveen (Foto: RTV Drenthe archief)

WEDSTRIJD VAN DE WEEK - Vanmiddag was de voetbalwedstrijd in de 1e klasse F tussen Nieuw-Buinen en Hoogeveen de wedstrijd van de week.

De wedstrijd begon om 14.00 uur en was hier live te volgen. Inmiddels is de livestream beëindigd.



Hoogeveen is gedeeld koploper met Alcides. Beide ploegen hebben 11 punten uit 5 wedstrijden. Nieuw Buinen volgt op 1 punt en staat derde.



Vorig seizoen speelden beide ploegen ook tegen elkaar en won Nieuw Buinen haar thuiswedstrijd met 1-0, door een treffer van Koen Hateboer. De lange spits is ook dit seizoen goed op dreef en heeft al zeven keer gescoord.



Hoogeveen staat dit seizoen voor het eerst onder leiding van trainer Nico Haak, die over kwam van VV Emmen. Hoogeveen verloor nog geen wedstrijd dit seizoen, won er drie en speelde twee keer gelijk.