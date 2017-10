Ondernemend: de beste koffie van het Noorden

VLEDDER - Aan de rand van de provincie, aan de voet van de kerk in Vledder, kun je de beste koffie van Drenthe krijgen.

Café/restaurant De Tippe haalde de derde plaats van Nederland in de Koffie Top 100 . Achter dat succes staat een echtpaar: Jeroen en Heleen Kiewiet."Dat begon eigenlijk een paar jaar terug", vertelt Jeroen. "Toen dacht ik: hoe kan ik er nou voor zorgen dat de mensen die hier 's morgens komen voor een kopje koffie met appelgebak, 's avonds terugkomen in ons restaurant? Dan moeten die koffie en dat gebak gewoon extreem goed zijn. Dus op die manier hebben we gekozen om daar in te specialiseren."Zijn vrouw Heleen ging met het idee aan de slag. "Mijn broer is hier chef en die heeft een paar jaar geleden meegelopen in een sterrenzaak om de kwaliteit in de keuken op te krikken. Toen ben ik gaan denken: wat maak ik? Dat was met name koffie, dus hoe kan ik de kwaliteit van de koffie omhoog krijgen." Vanuit die gedachte haalde ze twee niveaus in de baristawereld."Drie jaar geleden ben ik een weekendje naar Londen geweest", vertelt Heleen. "Toen ik thuiskwam, stond er een peperdure koffiemachine die Jeroen had aangeschaft voor thuis", lacht Heleen. Jeroen gniffelt. Achter de koffieautomaat zat echter wel een idee. "Ja, dan gaan we thuis proeven en dan gaan we kijken wat leuk is om in de zaak door te voeren", legt Jeroen uit.Met de koffieproefjes probeert het stel steeds meer kwaliteit naar de zaak te brengen. En dat moet ook wel, want Jeroen heeft nog een doel: "Nummer één van Nederland worden", zegt hij resoluut. Heleen is wat sceptischer over dat doel: "Ik ben eigenlijk al heel trots op nummer drie, aangezien de nummers één en twee koffiespeciaalzaken zijn en wij een restaurant."Eén ding is zeker: ze gaan in ieder geval hun best doen.