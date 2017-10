Delen van Drenthe zonder water door storm

DWINGELOO - Op meerdere plekken in onze provincie zitten mensen zonder water door kapotte waterleidingen.

Het gaat om delen van Dwingeloo, Gasselternijveenschemond en 1e Exloërmond. Eerder op de dag waren er ook problemen in Westervelde, maar die zijn weer opgelost.Volgens een woordvoerder van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) zijn de problemen ontstaan door de harde wind. Aan veel bomen zit nog een boel blad, waardoor zij veel wind vangen. Hierdoor komen de bomen, inclusief de wortels, in beweging. De wortels kunnen daardoor vervolgens de waterleidingen beschadigen.De WMD verwacht dat de problemen in Dwingeloo en Gasselternijveenschemond rond 17.00 uur zijn opgelost. In 1e Exloërmond hebben de mensen naar verwachting rond 14.00 uur weer water. Op de plekken waar mensen zonder water zitten, deelt de WMD flessen met water uit.Voor zover bekend heeft de harde wind verder niet tot grote overlast geleid.