Jens Dekker wint voor de derde keer Superprestige veldrit beloften

Jens Dekker wint in Ruddervoorde (foto: Beobank - Corendon) Podium Superprestige Ruddervoorde (foto: Dick Dekker) Fleur Nagengast wordt tiende (foto: Telenet Fidea Lions)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg heeft vanmiddag de vierde wedstrijd van het Superpresitge-klassement bij de beloften in Ruddervoorde gewonnen. Het is zijn derde overwinning van het seizoen in dit klassement.

Geschreven door Karin Mulder

Dekker pakte de kopstart in België maar had niet meteen de smaak te pakken. "Ik moest wat zoeken naar het goede gevoel. In de tweede ronde kwam ik helemaal vooraan. Uiteindelijk kon ik in het zand het verschil maken en ineens vond ik ook de power op de rechte stukken en op de weg", aldus Dekker. De rest van het podium bij de beloften werd gevuld door twee Belgen. Sieben Wouters werd tweede en blijft de leider in de Superprestige. Toon Vandebosch, ploeggenoot van Dekker, werd derde.



Vorig weekend liet de 18-jarige Drent de Superprestige in Boom schieten om zich te sparen voor de wereldbekerwedstrijd van een dag later. Maar in Gieten en Zonhoven was hij wel de snelste. Na vier van de acht wedstrijden staat Dekker nu op de tweede plaats in het SP-klassement.



Fleur Nagengast

Fleur Nagengast uit Beilen finishte vanmiddag tussen de elite-rensters knap als tiende in Ruddervoorde. De 19-jarige belofte-renster van de Telenet Fidea Lions kwam in de eerste ronde als elfde door.