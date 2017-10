Locadia blinkt weer uit bij koploper PSV

Locadia slaat weer toe (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Jürgen Locadia heeft opnieuw zijn waarde bewezen bij PSV. De Emmenaar scoorde twee keer voor de lijstaanvoerder in de gewonnen competitiewedstrijd bij Vitesse: 2-4.

Op slag van rust speelde Locadia nog een ongelukkige rol door een schot Bryan Linssen met zijn hak achter zijn eigen doelman Jeroen Zoet te tikken. Het betekende, na de openingstreffer van Hirving Lozano, de 1-1.



Revanche

In de tweede helft revancheerde Locadia zich door PSV met twee goals aan een 1-3 voorsprong te helpen. Vlak na rust verkeek Vitesse-keeper Remo Pasveer zich volledig op een afstandsschot van de aanvaller. Na bijna een uur spelen bekroonde Locadia een mooie actie met een knap schot in de verre hoek.



Lozano was daarna eveneens opnieuw trefzeker voor PSV. Mason Mount legde namens Vitesse de 2-4 eindstand vast. Dankzij de zege in Arnhem staat PSV steviger aan kop van de ranglijst. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax.