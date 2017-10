Doelman Kist sleept thuiszege MSC uit het vuur

Robin Kist is de held van MSC (foto: MSC-Amslod)

VOETBAL - Hoofdklasser MSC heeft na een tumultueuze slotfase met 2-1 gewonnen van RKAVV. De Meppelers mochten Robin Kist bedanken voor de zege. De doelman voorkwam in blessuretijd de 2-2.

Na een doelpuntloze eerste helft kwam het duel na rust écht los. Justin Benjamins had MSC na ruim een uur spelen op 1-0 moeten brengen, maar hij faalde vanaf elf meter. RKAVV-keeper Mike ten Kroode keerde de penalty.



Kist keert pingel

Danni Lohman bezorgde MSC in de 78ste minuut alsnog de openingstreffer. Milan van der Weide leek de wedstrijd vijf minuten later te beslissen door de 2-0 te scoren, maar RKAVV kwam verrassend sterk terug. Remco Overdevest nam de aansluitingstreffer voor zijn rekening, waarna Karam Boukhari in de toegevoegde tijd de 2-2 op zijn schoen had. Doelman Kist werd echter de held van MSC door de pingel onschadelijk te maken.



De ploeg van trainer Berry Zandink staat dankzij de zege steviger in de middenmoot. MSC gaat onder meer RKAVV voorbij op de ranglijst.