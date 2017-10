Scheidsrechter belaagd bij wedstrijd Dalfsen-Gieten

Volgens de grensrechter was het buitenspel (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - De wedstrijd Dalfsen tegen Gieten in de derde klasse C is vanmiddag in de 64ste minuut gestaakt, omdat de scheidsrechter werd belaagd door een grensrechter.