Achilles 1894 thuis opnieuw onderuit

VOETBAL - Voor de tweede keer op rij heeft Achilles 1894 thuis geen punten weten te pakken. Nadat twee weken geleden de derby tegen MSC met 1-3 verloren werd, ging de ploeg van Paul Weerman deze keer met 2-3 onderuit tegen Hollandia.

De Assenaren troffen in Hollandia een van de beter voetballende ploegen in de Hoofdklasse A. Dat zij voor rust nagenoeg geen kansen wisten te creëren, moet Weerman een goed gevoel gegeven hebben. Dat zijn ploeg ook nog eens op het meest geschikte moment op 1-0 wist te komen, zal daaraan hebben bijgedragen.Stan Haanstra was de gevaarlijkste man in het eerste bedrijf. Verschillende goede loopacties kregen echter geen goed vervolg. Bij de derde oog-in-oog-situatie met de Hoornse doelman Van Santen wist de keeper de bal naar half te verwerken. Deze viel voor de voeten van David Modderman die voor de 1-0 ruststand zorgde.Hollandia schakelde een tandje bij in de tweede helft, waar de thuisploeg het tegenovergestelde leek te doen. Duels werden verloren en ruimtes werden voor door de gasten voetballend gebruikt. Dit leverde binnen 3 minuten al de gelijkmaker op, gemaakt door Mark Zwagerman. Stan Haanstra was 5 minuten later eindelijk wel scherp. Een prima steekpass zette hem voor de doelman die hij met een strakke bal kansloos liet: 2-1.Ook deze stand stond niet lang op het scorebord. Sonny Pronk rondde een uitstekende aanval af waarmee het 2-2 werd. Hollandia had de pijnplek gevonden van de Assenaren en denderde door. Ondanks dat Achilles 1894 nog wel een counterkansje kreeg, was het Hollandia dat echt op jacht ging naar de overwinning. Nick de Wit bracht de ploeg uit Hoorn de overwinning door 10 minuten voor tijd de 2-3 te maken wat tevens de eindstand bleek.