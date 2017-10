Hoogeveen mist veel maar wint wel van Nieuw Buinen

Hoogeveen wint bij Nieuw Buinen (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Hoogeveen won zondagmiddag de topper in de 1e klasse F van Nieuw Buinen met 1-0. Als de ploeg van trainer Nico Haak alle kansen had benut had de zege veel hoger uit kunnen vallen.





Vrije trap

Na een 0-0 ruststand begon Nieuw Buinen aan de tweede helft met het voordeel van de wind, maar na amper een minuut spelen keek de ploeg van trainer Herman Scherpen tegen een 0-1 achterstand aan. Resmon Roemahlewang krulde de bal, uit een vrije trap, prachtig achter de kansloze De Jonge.



De thuisploeg profiteerde nauwelijks van de harde wind en Hoogeveen kreeg kans na kans, maar een tweede treffer kwam er niet. De wedstrijd bleef zodoende spannend tot de laatste seconde, maar ook de Bunners kwamen niet tot scoren.



