Subtopper in Erica eindigt onbeslist

VOETBAL - De subtopper in de tweede klasse L tussen SC Erica en Beilen is in 2-2 geëindigd. Op sportpark De Veenschappen maakte de thuisploeg na de pauze een slappe start goed.

Beilen, de nummer drie van de sterke tweede klasse L, startte het duel furieus. Na tien minuten vond Alwin Hendriks namens de gasten het net. De buitenspeler zette na een lange bal slim door en liet doelman Joost Schrik met een rolletje kansloos.Lang konden de geel-zwarten niet genieten van de terechte voorsprong. In de veertiende minuut kwam SC Erica langszij. Een zwabberende corner kwam in de rebound terecht bij Quinten Vos. De verdediger werkte de bal richting het doel en zag zijn inzet via het been van opponent Doldersum plots binnen vallen (1-1).Een scherp Beilen herpakte zich snel. Na twintig minuten spelen dribbelde Polman het vijandelijke strafschopgebied binnen. Aanvoerder Kasten stoof richting de eerste paal en schoof de bal onberispelijk achter de doellijn. Een schreeuwende SC Erica-trainer Claus Boekweg zag de zwakke start van de rood-witten met lede ogen aan.Vlak na rust kreeg SC Erica vanaf de stip de ultieme mogelijkheid op gelijke hoogte te komen. Martijn Möhlmann schoot zijn strafschop hoog over, waardoor de 1-2 op het scorebord bleef staan. Een half uur voor tijd viel de gelijkmaker alsnog.Spits Beukers hield sterk balbezit, waarna de bal terecht kwam bij Meewisse. De middenvelder haalde uit en zag zijn inzet in de lege hoek van het doel belanden. In het vervolg raakte Ruben Pilaga namens de thuisploeg de paal, waardoor beide teams met een verdiend punt aan de haal gingen.Door de puntendeling maakt zowel Beilen als SC Erica een pas op de plaats. Beilen is terug te vinden op de vierde plaats, terwijl SC Erica drie plaatsen zakt. De formatie van Boekweg bezet na vijf wedstrijden spelen plek acht.