Nuis 'opgelucht' na zilver op 1.000 meter

Kjeld Nuis pakt zilver op de 1.000 meter (foto: LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft op de 1.000 meter zilver gewonnen tijdens het Nederlands Kampioenschap afstanden in Thiaf in Heerenveen. En daarmee mag hij z'n koffers pakken voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

Geschreven door Karin Mulder

Met een tijd van 1.08.52 moest de 27-jarige schaatser van LottoNL-Jumbo zijn rechtstreekse tegenstander Kaj Verbij voor zich dulden. Verbij kwam tot een eindtijd van 1.08.30 en werd daarmee Nederlands Kampioen. "Het was best even slikken toen hij onderdoor kwam. Tweetiende van een seconde is best veel. Ik ben met m'n eindtijd niet tevreden want ik heb al twee keer harder gereden dit seizoen. Maar ik ben opgelucht", zegt Nuis die vrijdagavond zesde werd op de 1.500 meter en daarmee naast de startbewijzen voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen greep.



"Ik had daar niet de goede focus. Ik was te makkelijk. Nu stapte ik meteen fel het ijs op, zo moet het. Na die missers bij de start op de 1.500 meter was ik te makkelijk. Ik was met vanalles om me heen bezig, maar ik moet gewoon gas geven", blikt Nuis terug, die nota bene wereldkampioen is op deze afstand.



Over z'n 1.000 meter van vanmiddag, de afstand waarop hij vorig seizoen ook voor het eerst de wereldtitel greep, was hij niet helemaal tevreden. "Ik kon hem nog niet goed doortrekken, maar dat heb ik vaker in het begin van het seizoen", besluit Nuis.



Na Verbij en Nuis won Koen Verweij het brons op de 1.000 meter in 1.08.96.



Drentse schaatsers

Gerben Jorritsma uit Diever kan nog niet mee in het geweld van de Nederlandse top. Hij rijdt met 1.1056 de vijftiende tijd op de 1.000 meter. Joost Born uit Schipborg wordt achttiende in 1.10.98 en Niek Deelstra uit Hoogeveen finisht als negentiende in 1.11.15.