Alcides maakt indruk met half dozijn doelpunten

VOETBAL - Alcides blijft de koploper in de eerste klasse F. De Meppelers wonnen in Leeuwarden met verrassend gemak van nummer drie FVC: 0-6.

Alcides was met name in de tweede helft zeer trefzeker. Voor de pauze bleef de score op 0-1 steken, door een doelpunt van Jermain Wobbes. Na de hervatting liep Alcides uit naar een royale overwinning. Jasper Bos, Frank Fokke, Olaf de Grip, Bram Komduur en Youri de Graaf voerden de score op tot 0-6.Alcides, dat een week geleden de koppositie greep, heeft nu veertien punten uit acht wedstrijden. De ploeg van trainer Wilko Niemer blijft concurrent Hoogeveen op doelsaldo voor. FVC moet door de zware nederlaag een pas op de plaats maken. De Friese equipe gaat twee plekken omlaag.Emmen VV heeft de eerste zege van het seizoen in de eerste klasse F te pakken. Voor eigen publiek werd het 4-1 tegen GRC uit Groningen. SVBO bleef in de uitwedstrijd tegen Noordster met lege handen achter. De club uit Emmen verloor in Oude Pekela met 3-1.