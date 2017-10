Harm en Roelof presenteren nieuwe cd

Cd-presentatie 'Daor stiet je fiets' van Sleener duo Harm en Roelof (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) 'Daor stiet je fiets' (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

SLEEN - Na acht jaar brengt het Sleener duo Harm en Roelof een nieuwe cd uit. Het is een dubbel-cd geworden met veel nieuwe liedjes. Vandaag werd het gepresenteerd in theater De Deel in Sleen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Na lang wikken en wegen over wie de eerste cd mocht ontvangen, was uiteindelijk producer Janderman van der Berg de gelukkige. Na het eerste lied werd Van der Berg naar voren geroepen door het duo. Zelf had hij geen idee.



"Wij hebben al vanaf dat wij optreden gewerkt met Janderman van der Berg", vertelt Harm. "Jan is altijd een grote stimulans voor ons geweest. Als het weer te lang duurde, was hij degene die zei van kom op jongens, moeten jullie niet weer een cd maken... Dus hij krijgt het eerste exemplaar, maar dat weet hij nog niet."



Daor stiet je fiets

De titel van de nieuwe cd is 'Daor stiet je fiets', een titel met een bijzondere betekenis voor de twee. "Toen mijn vader overleed, heeft Harm dit nummer geschreven", vertelt Roelof. Het was voor de oudejaarsconferentie van het jaar 2015/2016. Het nummer gaat over de fiets van Roelofs vader, die al lange tijd in het stof staat. "Niet dat de fiets af is doordat hij zoveel gebruikt is", grapt Roelof. "Nee, hij heeft altijd tegen een baal stro aan gelegen, maar zijn petje lag er nog bij en een halster hangt nog om het stuur." De fiets brengt volgens hem mooie herinneringen naar boven.



Op de cd staan veel nieuwe nummers die toch eens gebundeld moesten worden, vond Harm. Dit is alweer de zevende cd op hun naam, maar ze zijn nog lang niet klaar: "Nee, dit is alweer seizoen 31, en het kriebelt nog steeds."