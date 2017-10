Blekkink plaatst zich voor WK trampolinespringen

Carlijn Blekkink en haar trainer Lennard Villafuerte (foto: RTV Drenthe)

TRAMPOLINESPRINGEN - Carlijn Blekkink uit Weerdinge heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap trampolinespringen.

In Alkmaar haalde ze vandaag de WK-limiet met twee oefeningen. Het is voor het eerst in haar carrière dat ze op het WK staat.



"Vorig jaar zat ik er heel dichtbij, dus ik was erop gebrand om het te halen. Ik wist dat de concurrentie sterk was, maar ik ben dichtbij mezelf gebleven en heb m'n kracht laten zien. Ik ben heel blij dat ik nu m'n debuut op een WK mag gaan maken", aldus Blekkink.



Een duidelijke doelstelling voor het WK, dat volgend weekend in Bulgarije plaatsvindt, heeft Blekkink niet. "Het niveau wereldwijd onder de vrouwen is de afgelopen jaren heel erg gestegen. Ik ben blij dat ik me daarmee kan meten, ik zie niet per se een klassering voor me. Ik wil gewoon twee sterke oefeningen neerzetten en WK-ervaring opdoen."