Hoogeveens bedrijf Zorgon wint Gazellen Award

HOOGEVEEN - Zorgon uit Hoogeveen heeft een FD Gazellen Award 2017 gewonnen. Het bedrijf behoort tot de 754 snelst groeiende bedrijven van Nederland van de afgelopen drie jaar.

De jaarlijkse groeicompetitie wordt georganiseerd door het Financieele Dagblad. Alle ondernemingen in Nederland die de afgelopen drie jaar een omzetgroei van ten minste 20 procent hebben gehaald, winnen een FD Gazellen Award. De bedrijven met de hoogste groei per categorie per provincie winnen een Gouden Gazelle.Het in 2012 opgerichte Zorgon is gevestigd in ondernemershotel De Compaen in Hoogeveen en verzorgt de ICT en financiële systemen voor onder meer ziekenhuizen en GGZ-instellingen in heel Nederland. Directeur Bas van Dijk van Zorgon: "Dankzij ons kan een instelling zich volledig richten op haar hoofdtaak; namelijk de zorg. Kort gezegd: wij ontzorgen de zorg."Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in de prijzen valt. In 2014 won Bas van Dijk de Jonge Ondernemersprijs Drenthe