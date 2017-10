Rolder Boys - FC Assen niet om aan te gluren: 0-0

VOETBAL - Een derby was het, qua stand op de ranglijst ook bijzonder spannend, maar wat Rolder Boys en FC Assen het publiek voorschotelden vanmiddag was niet heel erg goed. Eigenlijk was het dramatisch. "Tussen willen en kunnen zit een groot verschil", concludeerde FC Assen-trainer Harold Wekema heel eerlijk na de 0-0.

"Als het dan toch gelijk wordt in zo'n derby is een 2-2 of een 3-3 natuurlijk veel mooier, maar daarvoor was het allemaal te matig vandaag", aldus Rolder Boys-trainer Jan Korte.Rolder Boys en FC Assen kennen een moeizame seizoenstart en weten dat ze na hun promotie uit de tweede klasse (FC Assen promoveerde zelfs twee keer op rij) punten moeten sprokkelen en dit seizoen zullen strijden tegen degradatie.En strijd was ook datgene wat het publiek kreeg voorgeschoteld. Voetballend gezien was het zeer pover en dan was het aantal kansen ook nog op één hand te tellen. Als er dan toch één ploeg de zege had verdiend, dan was het Rolder Boys. De thuisclub kreeg na rust de beste kansen op een treffer. Een kopbal van Janko Dekker ging via Assen-doelman Renzo Hoving over en een schot van Ferdi Hidding vloog ook over de goal van gasten. Invaller Lars Uineken dacht twintig minuten voor tijd toch nog matchwinner te worden, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.Rolder Boys heeft door het punt nu vier punten uit zes duels en FC Assen heeft één punt meer. Daarmee staan de clubs respectievelijk 13e en 11e in de 1e klasse F.