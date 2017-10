Jan de Jonge volgt Gertjan Verbeek naar FC Twente

Jan de Jonge (foto: ANP/ Koen Suyk)

VOETBAL - Jan de Jonge wordt per direct de nieuwe assistent-trainer van FC Twente. De Drent volgt Gertjan Verbeek die zondagavond werd gepresenteerd als nieuwe technisch manager en hoofdtrainer van de eredivsieclub.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Verbeek volgt René Hake op die eerder deze maand werd ontslagen, vanwege de teleurstellende resultaten. FC Twente staat na 10 duels op de 13e plaats in de eredivisie. Het gat met nummer 18, Roda JC, is slechts twee punten.



'Aan één woord genoeg'

Verbeek is blij dat hij bij Twente opnieuw kan samenwerken met De Jonge. "wij hebben aan één woord genoeg en dat is gezien de moeilijke klus die we hebben te klaren een fijne gedachte", zo staat te lezen op de website van de club uit Enschede.



Loopbaan Jan de Jonge als trainer

Jan de Jonge was na zijn actieve loopbaan als voetballer, onder andere bij FC Groningen, sc Heerenveen en FC Emmen, hoofd opleidingen en hoofdtrainer van FC Emmen. De Jonge en Verbeek kennen elkaar van het CIOS en zetten nog tijdens hun voetbalcarrière de jeugdopleiding bij sc Heerenveen op poten. De Jonge werd na zijn periode bij FC Emmen assistent-trainer bij sc Heerenveen, eerst onder Foppe de Haan en later onder Verbeek.



Eigen benen

De Jonge kiest er vervolgens (in 2005) voor om weer op eigen benen te staan en gaat een aantal jaar aan de slag bij De Graafschap. In de zomer van 2008 keert hij wederom terug naar Friesland, waar hij jeugdtrainer wordt bij Heerenveen en later interim-trainer van de hoofmacht. Een mindere periode volgde in het seizoen 2013/2014 toen De Jonge hoofdtrainer werd bij Heracles, maar na enkele maanden werd ontslagen.



Solidair

In 2015 koos De Jonge voor een avontuur op Cyprus, maar ook dat wordt geen succes. Gertjan Verbeek haalt hem in 2016 naar Vfl Bochum als zijn assistent. Een paar maanden geleden werd Verbeek daar ontslagen en De Jonge was solidair en vertrok ook.