Alsnog blijk van waardering voor KNIL-soldaten

Voormalig KNIL-militairen bij een herdenking (ANP/Marcel Antonisse)

DEN HAAG/HOOGHALEN - Ruim zestig jaar nadat ze werden ’afgedankt’, krijgen de laatste nog levende Ambonese militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) alsnog een officieel blijk van waardering van Defensie. Dat meldt De Telegraaf.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Hans van Griensven heeft zich het lot van de groep aangetrokken. Hij organiseert volgende maand een officiële ontvangst. Voor wie nog niet de medailles heeft waarop hij recht heeft, worden deze aangevraagd. Dat geldt ook voor de veteranenstatus.



Afgedankt

Het lijkt een kleine stap, maar is zeker in de ogen van de Molukse gemeenschap een historische doorbraak. De voormalig KNIL-militairen voelden zich afgedankt, nadat ze voor het Nederlandse leger vochten in Nederlands-Indië. Toen Indonesië eind 1949 onafhankelijk werd, was het voor hen niet veilig er te blijven en werden ze met hun gezinnen naar Nederland gehaald.



Schattenberg

In totaal kwamen zo'n 12.500 Molukkers naar Nederland. Een groot deel ervan belandde in Schattenberg, het voormalige Kamp Westerbork bij Hooghalen. Eenmaal in Nederland hoorden ze dat ze ontslagen waren als militair. Ook de belofte van de Nederlandse regering dat ze terug konden naar hun land van herkomst als het veilig zou zijn, bleek niks waard.



Drenthe

Veel ex-militairen en hun gezinnen zijn in Drenthe gebleven na de ontmanteling van Schattenberg eind jaren vijftig. Hoeveel voormalig militairen in Drenthe nog in leven zijn, is op dit moment onbekend.



Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger was het Nederlandse koloniale leger en bestond van 1830 tot 1950.