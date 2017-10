Nog zeker zes jaar wachten op definitieve oplossing voor file bij Gieten

Verkeersregelaars moeten het verkeer sneller laten doorstromen bij Gieten (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

GIETEN - Geen file vanochtend op het verkeersplein Gieten. In deze drukke, donkere weken heeft de provincie opnieuw verkeersregelaars ingezet.

Sinds het verkeer van de N33 onder het verkeersplein kan doorrijden, zijn er vreemd genoeg nog steeds files. En die worden de komende jaren nog niet direct opgelost, zegt Marinus Pasjes van de provincie Drenthe.



Volgens de projectleider Marinus Pasjes heeft het fileprobleem te maken met de opknapbeurt die de N34 heeft gekregen. "Daardoor hebben we veel verkeer van de kleinere wegen weggehaald, maar is het ook veel drukker op de N34 geworden. Dat het zo druk op die weg zou worden, dat konden wij niet voorzien."



Oplossing niet voor 2024

De provincie wil graag iets aan het probleem doen, maar dat kost tijd. "Vorig jaar zijn we begonnen om te kijken of we iets aan het fileleed kunnen doen totdat we met een definitieve oplossing aan de slag gaan. Daarom zijn we begonnen met verkeersregelaars", vertelt projectleider Marinus Pasjes. Voorlopig moet het verkeer het daarmee doen. Die definitieve oplossing, waarbij de kruising volledig ongelijkvloers wordt, is niet eerder dan in 2024 klaar.



Verkeerslichten zijn volgens Pasjes geen optie. "De verkeersregelaars staan aan de zuidzijde van de rotonde. Zij moeten ervoor zorgen dat ieder gaatje in de verkeersstroom wordt opgevuld. Dat lukt niet met verkeerslichten. Die zijn lang niet zo dynamisch als de verkeersregelaars."



Verkeer Veendam te druk

Waar begin dit jaar ook verkeersregelaars aan de noordzijde werden ingezet, zijn die er dit keer niet. "Het verkeer uit Veendam is zo druk, daar helpen verkeersregelaars al niet meer."



De verkeersregelaars staan tot aan de kerstdagen in de ochtendspits op de rotonde bij Gieten. Deze week alle dagen en vanaf volgende week alleen op maandag, dinsdag en donderdag.