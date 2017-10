Touw moet kinderen van hunebed af houden

BORGER - Twee keer in korte tijd vielen deze maand kinderen van hunebed D27 in Borger. In één geval raakte een jongetje buiten bewustzijn en moest de traumahelikopter eraan te pas komen. Tijd voor maatregelen, vindt directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum.

"Het was letterlijk en figuurlijk een traumatische ervaring, ook voor ons als Hunebedcentrum; de traumahelikopter, ambulance en politie kwamen erbij", zegt Klompmaker.Met het jongetje liep het goed af, maar Klompmaker maakt zich zorgen. "Ongeveer tien keer per jaar valt iemand van D27. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot gebroken polsen, jukbeenderen of een hersenschudding, maar het lijkt steeds erger te worden. Straks loopt iemand hersenletsel op en dat willen we niet."De oplossing is volgens de directeur van het Hunebedcentrum heel simpel: een touw als afrastering rondom het hunebed met daaraan bordjes met 'niet betreden' erop. "Net als bij Stonehenge in Engeland. Iedereen kan alles nog fotograferen, selfies maken enzo, maar je kunt er niet meer opklimmen."Klompmaker snapt wel dat kinderen de grote stenen graag beklimmen of onder het hunebed willen kruipen, maar benadrukt dat het toch vooral grafmonumenten zijn. "Overal in de wereld worden grafmonumenten beschermd. Dit zijn ook nog onze oudste monumenten, uit de prehistorie. Het hunebed is nota bene het topstuk uit de Canon van Nederland. Tja, daar moeten we toch ietsje zuiniger op zijn, vind ik."Hij wil de proef op de som nemen bij het drukst bezochte hunebed van ons land: dat in Borger. "Maar wij gaan er niet over. Het hunebed is van de overheid en die heeft het weer gedelegeerd aan Het Drentse Landschap."Klompmaker schreef zijn zorgen op in een column en gaat in gesprek met de hunebedbeheerder. "We kijken meestal naar het hunebed als hetgeen dat de meeste schade ondervindt, maar niet naar het omgekeerde. Alle klimtoestellen in Nederland zijn aan allerlei regels gebonden. Alles moet goedgekeurd zijn, maar het hunebed, daar stuitert iedereen zo vanaf."