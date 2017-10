De Loohoeve sluipt top 100 van de Lekker500 binnen

De Loohoeve in Schoonloo (foto: archief RTV Drenthe)

SCHOONLOO - Restaurant De Loohoeve in Schoonloo staat voor het eerst in de top 100 van de Lekker500. Het restaurant van jonge ondernemers Jeroen en Marleen Brouwer is binnengekomen op nummer 100.

Sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde staat als hoogst genoteerde Drentse restaurant op nummer 25, twee plekken hoger dan vorig jaar. Het andere sterrenrestaurant in Drenthe, De Vlindertuin in Zuidlaren, staat net als vorig jaar op de 39ste plek.



De Lekker500 is een restaurantgids dat ieder jaar een lijst met de beste 500 Nederlandse restaurants publiceert. De Librije in Zwolle staat op nummer 1.