Stelling: Op hunebedden moet je mogen klimmen en klauteren

BORGER - Hunebedden, ze zijn prachtig voor kinderen om op te klimmen. Maar directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum in Borger wil dat daar een einde aan komt.

Volgens Klompmaker is het niet alleen gevaarlijk - regelmatig breken kinderen botten bij valpartijen van hunebedden - het zijn ook grafmonumenten.Om te voorkomen dat mensen nog langer op de hunebedden klimmen, stelt Klompmaker voor om er touwen rondom te spannen. Net als bij Stonehenge in Engeland moeten die touwen geïnteresseerden op afstand houden. Wat vind jij? Moeten we op hunebedden mogen blijven klauteren of is het beter van niet?