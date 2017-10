Benefiet voor zieke Indie gaat niet door

ELIM - De benefietdag om geld in te zamelen voor Indie Benjamins uit Elim is afgelast. Het benefiet zou op 11 november plaatsvinden om geld in te zamelen voor het taaislijmziekte-medicijn voor het 11-jarige meisje.

Het medicijn Orkambi kost 170.000 per jaar en werd aanvankelijk niet vergoed, waardoor het voor Indies familie niet te betalen was. Maar omdat vorige week bekend werd dat het medicijn dat de klachten van de ernstige ziekte onderdrukt alsnog in het basispakket komt, is de familie Benjamins uit de zorgen.Na de aankondiging van de benefietdag in Hoogeveen kreeg de organiserende stichting Oxalis Deppei 4Kids al een flink aantal donaties voor Indie. Gulle gevers die hun geld terug willen, kunnen contact met de stichting opnemen, laat Didi Bouwmeester van Oxalis Deppei 4Kids weten. Het geld dat overblijft, blijft staan voor Indie, zodat zij er in de toekomst alsnog gebruik van kan maken.Eerder hield de stichting ook al een actie voor Indie. Met het geld wat destijds werd binnengehaald is een elektrische fiets voor het meisje gekocht.