Woonservice Drenthe plaatst huisliften: 'Dit is echt een uitkomst'

De huislift van mevrouw Oosting (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

BEILEN - Woningcorporatie Woonservice Drenthe is begonnen met het plaatsen van huisliften. De komende tien jaar moeten er vijfhonderd van dit soort liften in huurwoningen worden gezet. Bewoners kunnen daardoor langer thuis wonen.

Geschreven door Steven Stegen

De huislift is iets anders dan de al bekende traplift. Bewoners kunnen op aanvraag een echte lift in hun huis krijgen, waar ze ook met een rolstoel of rollator in kunnen. De eerste exemplaren zijn inmiddels in Beilen geplaatst.



Thuis blijven wonen

De 76-jarige Ellie Oosting-Woldhek is een pionier. “Toen dit werd aangeboden, aarzelde ik geen moment. Traplopen werd steeds moeilijker, want ik heb nieuwe knieën gekregen en ben wat kortademig. De huislift is echt een uitkomst. Ik kan nu in mijn vertrouwde huis blijven, waar ik al veertig jaar woon.”



Afhankelijk van het type woning kost zo’n huislift wel tot 30.000 euro. Huurders betalen per maand maximaal 50 euro toeslag voor een lift. “Het is voor ons een flinke investering, maar we vinden het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, vertelt Ellen Stevens van Woonservice Drenthe.



Sloop voorkomen

De huislift is een mooie oplossing, vindt de corporatie. “Het is voor de mensen zelf fijn; ze blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. En het voorkomt ook dat we huizen moeten afbreken die eigenlijk nog goed zijn en daarvoor nieuwe levensloopbestendige huizen moeten bouwen”, aldus Stevens.