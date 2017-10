Vrouw uit Assen blijft langer vastzitten voor steekpartij bij GGZ

ASSEN - De 44-jarige Assense die wordt verdacht van het neersteken van een medewerkster van GGZ Drenthe in Assen, blijft langer vastzitten. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM).

De vrouw kwam vorige week woensdag het hoofdgebouw van GGZ Drenthe in Assen binnenlopen. Ze sprayde met pepperspray en viel toen de medewerkster aan. De vrouw blijft in ieder geval tot volgende week woensdag vastzitten. Dan verschijnt ze voor de raadkamer van de rechtbank in Assen.Of de vrouw een bekende van de politie is, wil de woordvoerster van het OM niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. GGZ Drenthe liet vorige week weten dat de vrouw geen cliënt is van de zorgorganisatie.Het slachtoffer werd gewond naar het UMCG gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.