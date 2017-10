Het Drentse Landschap: Touw om hunebed geen oplossing

BORGER - Als het aan Het Drentse Landschap ligt, komt er geen touw rondom de hunebedden. "Maar klimmen op hunebedden hoort niet. Op een begraafplaats loop je ook niet over de graven heen", zegt Teddy Bezuijen van Het Drentse Landschap.

"Hunebedden zijn geen speelplaats." Wat dat betreft is Bezuijen het eens met directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum in Borger. "Maar een touw is voor ons geen oplossing. Wij willen dat de hunebedden vrij en zonder obstakels voor het publiek te zien zijn."Klompmaker roept in een column op om hunebedden met een touw te beschermen. Dat zou er voor moeten zorgen dat mensen niet meer op de grafmonumenten te klimmen. Niet alleen omdat het monumenten uit de prehistorie zijn, ook omdat er jaarlijks zo'n tien ongelukken plaatsvinden met hersenschuddingen en botbreuken tot gevolg."Ik schrik wel van die tien ongelukken per jaar", zegt Bezuijen. "Triest dat dat gebeurt. Maar we weten ook dat je dat met een simpel touwtje niet kunt voorkomen. Bovendien, we beheren 52 hunebedden. Dan moet je het overal doen en dan moet je ook gaan handhaven."Bezuijen is niet blij over de manier waarop het pleidooi van Klompmaker naar buiten komt. "We zitten regelmatig met elkaar om tafel binnen de Hunebedden Beheergroep (HBG). Dit had hij niet in zijn column hoeven te melden, maar gewoon binnen het HBG."