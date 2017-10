Ter Apeler opgepakt voor bedreigen vrouw op straat in Zuidlaren

De man bedreigde een vrouw (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Een 30-jarige man uit Ter Apel is aangehouden, omdat hij twee weken geleden aan de Verlengde Stationsweg in Zuidlaren een vrouw heeft bedreigd.

De man sprak de vrouw op een avond aan en vroeg haar om sigaretten. Daarna bedreigde hij het slachtoffer. De vrouw wist een automobilist te laten stoppen door midden op te weg te gaan staan. De man bood haar hulp.



De politie is op zoek naar de automobilist van ongeveer 35 jaar oud, omdat hij een belangrijke getuige is. Wanneer de Ter Apeler is opgepakt en of hij nog vastzit, is niet duidelijk.