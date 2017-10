'Er moet snel geld naar ondernemers in de grensgebieden'

Onder meer supermarkten krijgen te maken met de btw-verhoging (foto: Pixabay)

ASSEN - Winkelcentra in de grensstreek moeten aantrekkelijker worden en ondernemers moeten gecompenseerd worden voor de btw-verhoging. Op deze manier hoopt ondernemingsorganisatie VNO-NCW dat consumenten niet naar het buitenland gaan.

Een verhoging van de lage btw van zes naar negen procent is fors, vindt voorzitter Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord. "Consumenten zullen daardoor gaan kijken waar zij hun boodschappen gaan doen. Als zij besluiten ergens anders heen te gaan, ben je als ondernemer de pineut."



In de plannen van het nieuwe kabinet staat dat ondernemers op termijn worden gecompenseerd via de vennootschapsbelasting. "Maar dat moet tegelijkertijd met het verhogen van de btw", vindt Zwiers.



Zwiers denkt door winkelcentra in de grensgebieden compacter en aantrekkelijker te maken, de consumenten te kunnen behouden. In totaal is voor de plannen van VNO-NCW zo'n 200 miljoen euro nodig. "In Den Haag is geld beschikbaar", weet Zwiers. "Wij moeten daarom snel met concrete plannen komen."