Nagengast, Dekker en Del Grosso naar EK veldrijden

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen, Jens Dekker uit Fluitenberg en Bodi del Grosso uit Eelde staan zondag 5 november in het Tsjechische Tibor aan de start van het EK Veldrijden. De drie Drenten zijn door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd.

Nagengast, die dit seizoen bij de Elite vrouwen meedoet, komt in Tsjechië bij de beloften, onder 23 jaar, in actie. Dekker, die zondag de derde wedstrijd in de Superprestige won, komt ook bij de beloften in actie. Del Grosso is geselecteerd voor de wedstrijd van de junioren.Lees ook: Jens Dekker wint voor de derde keer Superprestige veldrit beloften De Knegt heeft vertrouwen in zijn selectie en hoopt op de titel voor Dekker. " Voor de U23 categorie is Jens Dekker in goede vorm om een gooi naar de titel te doen."