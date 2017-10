NAM: Kans op aardbeving van 4.0 bij Langelo

LANGELO/ASSEN - Mogelijke aardbevingen rond de gasopslag bij Langelo hebben een kracht van maximaal tussen de 3.6 en 4.0 op de Schaal van Richter. Dat laat de NAM weten in een analyse van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het gasconcern voegt daaraan toe dat de veiligheid voor de omgeving niet in het geding is, schrijft RTV Noord . "Op basis hiervan verwacht de NAM dat het veiligheidsrisico feitelijk verwaarloosbaar is", concludeert het adviesorgaan.De inmiddels vertrokken minister van Economische Zaken Henk Kamp wil de capaciteit van de Drentse gasopslag fors uit breiden. De gemeenten Leek en Noordenveld stapten daarop naar de Raad van State. Die heeft het besluit geschorst Er moet nu een nieuw besluit komen. Daarover moet het SodM vervolgens adviseren. In een tussentijdse analyse zet het adviesorgaan de ontwikkelingen op een rijtje. Daarin komt ook de visie van de NAM aan bod.Omwonenden vechten al lange tijd voor erkenning van schade. Er zijn inmiddels 96 meldingen uit de directe omgeving van de gasopslag, maar de NAM komt niet over de brug.Lambert Wolf van de actiegroep Steenbergen Barst! is zeer verbaasd over de mededelingen van de NAM in de analyse. Met name over de conclusie dat de maximale kracht van aardbevingen rond de gasopslag oploopt tot 4.0 op de Schaal van Richter. "Eerst was de boodschap dat hier helemaal geen risico op aardbevingen is, toen werd het 1.5 en nu dit. En dan wordt ook nog beweerd dat de kans op schade verwaarloosbaar klein is. Dat is heel vreemd", vindt Wolf.De gemeente Noordenveld benadrukt in een recente brief aan Kamp en zijn opvolger Eric Wiebes dat er 'nog steeds veel onrust en onvrede bestaat over de afhandeling van eerdere schade.' Ze wil daarover een gesprek met de bewindsman.Die brief is onderschreven door de buurgemeente Leek en de provincies Groningen en Drenthe. Ze schrijven weinig te voelen voor het opvoeren van de productie naar de gewenste zeven miljard kuub per jaar. De gemeenten en provincies laten weten niet mee te willen werken 'aan commercieel gebruik van de gasopslag'.Het belang van de gasopslagen in Langelo en ook Grijpskerk en het Noord-Hollandse Bergermeer is groter geworden door het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld. Het is nog onduidelijk wanneer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een nieuw voorstel komt voor uitbreiding van de gasopslag bij Langelo.