Meppelse drugsverdachte is bekende van de politie

De Tapperij is voorlopig gesloten (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - De verdachte die in de nacht van zaterdag op gisteren is aangehouden in café De Tapperij in Meppel is een 52-jarige vrouw uit die plaats. Zij had een handelsvoorraad harddrugs bij zich, laat een woordvoerder van de politie weten.





Politie-inval

De politie viel zaterdagnacht De Tapperij binnen na meldingen dat daar in drugs gehandeld zou worden. Meerdere bezoekers hadden drugs op zak, maar de vrouw had te veel voor eigen gebruik, ontdekten politieagenten. Ook in het café zelf werden hard- en sofdrugs gevonden.



De kroeg is op last van de burgemeester gesloten. Hoe lang hij dicht blijft, is niet bekend. De sluiting kan maximaal een half jaar duren.



De eigenaar van De Tapperij wil op dit moment niet reageren. De vrouw is een bekende van de politie. Over het soort harddrugs dat ze op zak had en hoeveel, wil de woordvoerder niks zeggen omdat het onderzoek nog loopt. De Meppelse zit vast. Morgen wordt besloten of ze langer vast blijft zitten.