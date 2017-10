Medewerker garage springt op motorkap na autodiefstal in Westerbork

De politie is nog op zoek naar de dader (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

WESTERBORK - Een medewerker van een garagebedrijf in Westerbork is afgelopen weekend lichtgewond geraakt toen een onbekende man er met een auto vandoor ging.

De medewerker was bezig met het onderhoud van de auto. Hij liet hem korte tijd met draaiende motor buiten staan toen hij even het bedrijfspand in moest. "Op dat moment liep er een man op de auto af, die achter het stuur ging zitten en wegreed", vertelt een woordvoerder van de politie.



"De garagemedewerker kon nog op de motorkap springen, maar bij de eerste bocht die volgde, viel hij eraf." Daarbij raakte de man lichtgewond. De politie heeft de dader nog niet aangehouden en de auto is ook niet gevonden. De man wordt verdacht van diefstal met geweld.