Video: Bever sjouwt met modder en takken voor burcht

Hoe sleept een bever modder met zich mee om de burcht te dichten? Met zijn voorpoten, blijkt uit beelden van de cameraval van Tonnie Sterken.

Bevers bouwen hun burcht voor een deel onder water, zodat roofdieren er niet bij kunnen komen. Om de burcht dicht te maken, gebruikt hij modder.Dit zijn niet de enige cameravalbeelden die we deze week willen laten zien. In de Onlanden verscheen er namelijk wel een heel bijzonder soort voor de cameraval. Gelukkig lieten de otters zich er niet door wegjagen en kwamen ze 's avonds gewoon weer terug.Vorige week deelden we de beelden van een zeearend en een visarend.