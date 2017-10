Deel dit artikel:











OM eist werkstraf en boete voor milieuovertredingen bedrijf Dalerveen Bij het bedrijf lagen onder meer autobanden open en bloot op het terrein foto: Pixabay)

DALERVEEN - Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Almelo tegen een 54-jarige eigenaar van een composteringsbedrijf in Dalerveen een werkstraf van 120 uur geëist, waarvan veertig uur voorwaardelijk.

De officier van justitie verwijt de man dat hij toeliet dat bij zijn bedrijf in Dalerveen in 2016 autobanden en plastic open en bloot op het terrein lagen. Die konden schadelijk zijn voor het milieu. Ook werd in naastgelegen sloten vervuild water geloosd. Het OM wil dat het bedrijf een boete van 20.000 euro betaalt.



Steken laten vallen

De officier hield er rekening mee dat de gemeente Coevorden ook 'steken heeft laten vallen'. Het bedrijf zamelde groenafval in en kreeg daar in 2001 een vergunning voor van de provincie Drenthe. In 2006 nam de gemeente Coevorden de vergunningverlening over. De vergunningen werden door de gemeente verleend, terwijl ze in strijd waren met het bestemmingsplan.



Het gebied waarin het bedrijf gevestigd was, had namelijk een agrarische bestemming en de provincie Drenthe vond dat het bedrijf moest verhuizen naar een industrieterrein. Dat zag de gemeente Coevorden weer niet zitten. Er volgde de lange strijd die beslecht werd door de Raad van State, die bepaalde dat het composteringsbedrijf moest verhuizen.



Broei en brand

De advocaat van het composteringsbedrijf vindt dat niet is bewezen dat de banden en plastic nadelige gevolgen hebben gehad voor het milieu. Er was volgens de advocaat daarnaast geen sprake van afvoer van vervuild terreinwater.



De strafzaak en de verhuizing hebben grote gevolgen gehad. Het bedrijf draait niet meer en er komen bijna geen inkomsten meer binnen. Doordat er op het terrein momenteel niets gebeurt, vliegen de opgeslagen composthopen regelmatig in brand vanwege broei.



De rechtbank doet 13 november uitspraak.