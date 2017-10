Deel dit artikel:











Werkstraffen geëist tegen Emmenaar voor gewelddadige diefstal en mishandeling De Emmenaar wordt verdacht van mishandeling en diefstal met geweld (foto: Pixabay)

GRONINGEN - Vier mannen uit Emmen, Valthe en Groningen hebben een eis van werkstraffen tot 150 uur tegen zich horen eisen, voor openlijk geweld, mishandeling en diefstal met geweld. Dat gebeurde in april en in juli van 2015.

Het OM wil dat de 25-jarige man uit Emmen voor mishandeling, maar ook voor diefstal met geweld, een werkstraf van 150 uur moet uitvoeren. Als waarschuwing voor de toekomst moet hem daarnaast vier weken voorwaardelijke cel worden opgelegd. De Emmenaar zou de diefstal met geweld hebben gepleegd samen met een 24-jarige man uit Valthe. Tegen de Valther heeft het OM een werkstraf van 80 uur geëist.



Zwaar beschonken

Tegen de twee Groningers van 23 en 24 jaar is een werkstraf van 30 en 40 uur geëist voor openlijke geweldpleging. In april 2015 gingen de mannen een avond stappen nabij de Papengang in Groningen. Onder invloed van alcohol kreeg één van de mannen ruzie met twee beschonken voorbijgangers. Na een woordenwisseling ontstond duw- en trekwerk, waarna de Emmenaar begon te slaan. Eén van de slachtoffers werd wakker in het ziekenhuis, met een gebroken neus.



Houdgreep

Twee maanden later, op 2 juli, persten de Emmenaar en de man uit Valthe een kennis af. De Emmenaar zou nog geld van de kennis tegoed hebben. Nabij de Werkmanbrug in Groningen zou de Emmenaar het slachtoffer in een houdgreep hebben gehouden. De Valther en de Emmenaar incasseerden 15 euro aan contanten en een armband. Het slachtoffer deed in maart vorig jaar aangifte.



Eén van de slachtoffers diende een schadevergoeding van bijna 2200 euro. De officier vindt dat ook dat bedrag moet worden betaald.



De rechtbank van Groningen doet over twee weken uitspraak.