'De combinatie van Anne Frank met een trein ligt gevoelig' Deutsche Bahn overweegt een van de nieuwe hogesnelheidstreinen te vernoemen naar Anne Frank (foto: EPA)

HOOGHALEN - De Duitse spoorwegen willen nieuwe treinen een naam van beroemde Duitsers uit het verleden geven. Een van de kandidaten is Anne Frank. Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, stelt de intentie van het spoorbedrijf op prijs.

Duitse media vragen zich inmiddels af of het wel smaakvol is om een trein te vernoemen naar een Joods meisje dat in 1944 per trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen werd afgevoerd. “De intentie van de Duitse Spoorwegen is te waarderen. Maar het belangrijkst is wat de overlevenden en nabestaanden hiervan vinden, want de combinatie van Anne Frank met een trein ligt erg gevoelig", zegt Mulder.



Suggesties publiek

Het publiek werd vorige maand opgeroepen met suggesties te komen en er kwamen meer dan 2.500 ideeën binnen bij Deutsche Bahn. Een jury selecteerde 25 namen van vermaarde Duitsers die uiteindelijk op de nieuwe hogesnelheidstreinen ICE 4 terecht zullen komen. In het lijstje met onder anderen Ludwig van Beethoven, Willy Brandt, Marlene Dietrich en Thomas Mann staat dus ook Anne Frank.