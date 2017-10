'Van Gogh Huis en kerkje Zweeloo horen op speciale erfgoedlijst'

VEENOORD/NIEUW-AMSTERDAM - Drentse plekken waar schilder Vincent van Gogh is geweest of die hij heeft geschilderd moeten op een speciale monumentenlijst worden gezet. Daarvoor pleit Harrie Keuter van de nog op te richten stichting Van Gogh Drenthe.

Een plek die volgens Keuter sowieso op de lijst moet is het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam waar Van Gogh in 1883 twee maanden heeft gewoond en gewerkt. Verder noemt hij het kerkje bij Zweeloo dat Van Gogh heeft geschilderd."Ik weet eerlijk gezegd niet of het Van Gogh Huis ook op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Een lijst met Van Gogh-monumenten zou van belang zijn om in de toekomst gebouwen en allerlei plaatsen goed te kunnen bewaren en met de eigenaren van die panden en plaatsen afspraken te kunnen maken hoe je dat het beste kunt doen", zegt Keuter.De nieuwe stichting Van Gogh Drenthe volgt Noord-Brabant die vandaag bekend heeft gemaakt 39 plekken in die provincie op een speciale lijst te zetten. De lijst is daar een samenwerking van negen gemeentes, de provincie Noord-Brabant, de stichting Van Gogh Brabant en drie erfgoedorganisaties.De stichting Van Gogh Drenthe wordt op 1 januari 2018 officieel opgericht. Vervolgens zal de stichting in gesprek gaan met de provincie Drenthe en verschillende gemeentes om te kijken welke plekken in Drenthe moeten worden opgenomen op zo'n erfgoedlijst.