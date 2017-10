Nieuwe 'oer-uitdaging' voor mountainbikers

MOUNTAINBIKE - Mountainbikers, fatbikers en cyclocrossers kunnen van 27 tot en met 30 september 2018 hun hart ophalen tijdens de eerste editie van de MTB Drenthe 500 Trophy.

De Stichting Extreme Sportevents organiseert de internationale MTB Drenthe 500 Trophy voor het eerst. In vier etappes wordt 500 kilometer off-road door de Drentse natuur gereden."De meerdaagse MTB Trophy is een fysieke en mentale slijtageslag die het uiterste van lichaam en geest vraagt, of je nu individueel of als duo deelneemt. De tocht wordt verreden op de geweldige vijfsterren-MTB-routes die Drenthe rijk is", laat de organisatie weten. Deelnemers die de tocht uitrijden mogen zich 'Drentse MTB Oerheld' noemen en ontvangen een 'Drentse Hunebed Trofee'.De MTB Drenthe 500 Trophy start en finisht in Zuidlaren. De overige etappeplaatsen worden binnenkort bekend gemaakt.