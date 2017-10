Deel dit artikel:











Brommerrijder raakt gewond bij ongeluk Geesbrug De brommerrijder kwam waarschijnlijk in botsing met een tractor (foto: Persbureau Meter) Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Verlengde Hoogeveense Vaart (foto: Van Oost Media)

GEESBURG - Een brommerrijder is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk in Geesbrug. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van de Verlengde Hoogeveense Vaart.

De brommer is vermoedelijk in botsing gekomen met een tractor. De bestuurder van de brommer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.