Westerborkfilm opgenomen in UNESCO-lijst van documentair werelderfgoed

HOOGHALEN - De Westerborkfilm uit 1944 is opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register. De film toont unieke beelden van het doorgangskamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Niet alleen de film, maar ook het script is officieel erkend als documentair werelderfgoed. In het register staan onder meer ook de dagboeken van Anne Frank en de oudst bewaarde Koran.De Westerborkfilm is gefilmd door de Joodse filmmaker en gevangene Rudolf Breslauer, in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. De aanname is dat Gemmeker een film wilde vertonen aan het nazibewind in Duitsland, over het geciviliseerde, geoliede systeem van doorgangskamp Westerbork. Breslauer kreeg als maker veel vrijheid, waardoor zijn perspectief op het dagelijks leven in het kamp zichtbaar is in de filmbeelden.Bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn ze blij met opname van de film in het register: “We zijn heel blij met deze internationale erkenning. Het is echt uniek materiaal: het zijn de enige bekende beelden uit duizenden kampen in Europa, die niet geënsceneerd zijn en de enige beelden van de transporten. En juist omdat het bewegend beeld is, maakt het heel veel indruk op mensen”, zegt directeur Dirk Mulder.Het heeft even geduurd voordat de film door UNESCO is erkend als documentair werelderfgoed. Herinneringscentrum Kamp Westerbork deed in september vorig jaar samen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies een voordracht bij UNESCO om de film op te nemen in het register.