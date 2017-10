Drentse zorgen over aanvliegroutes Lelystad Airport

LELYSTAD - Hebben de aanvliegroutes van de nieuwe luchthaven Lelystad Airport nu wel of geen effect op Drenthe? Ja, zeggen tegenstanders. Tot op heden bleef het rustig, maar kritische geluiden worden steeds luider. Vanuit de politiek bijvoorbeeld.

D66 in Provinciale Staten stelde al vragen en morgenavond stelt de partij Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld (DSSW) vragen in de raad van Westerveld.DSSW wil dat er meer aandacht komt voor de overlast voor de inwoners als de stilte in natuurgebieden "Ga vooraan zitten, ga er over praten. Probeer zoveel mogelijk de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen. De inwoners hebben er recht op om bij het Rijk zich te laten horen over dit soort plannen", zegt fractievoorzitter Geke Kiers.Boven Drenthe loopt een route richting Lelystad. Dorpen als Vledder en Frederiksoord zullen dat merken. En boven dorpen als Wapserveen is een wachtgebied voor vliegtuigen ingetekend. Wim Liesker van de actiegroep HoogOverijssel heeft zich er in verdiept. "Het probleem is het verkeer dat lager over het Drents-Friese Wold heen gaat. Daar is ook intensieve horeca en recreatie aanwezig en die gaan daar last van krijgen."De ongerustheid onder inwoners wordt groter. Op internet is een petitie tegen het lage vliegverkeer in Drenthe al 1.300 keer ondertekend. "Het gaat niet eens zozeer om zo'n klein vliegveld als Lelystad", vervolgt Liesker. "Het gaat om de druppel die de emmer doet overlopen dat we over ons hele land een deken van herrie leggen. En dat begint de Nederlandse bevolking door te krijgen; dat we dat zo niet meer willen."