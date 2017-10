Bestuur RUD neemt aanbevelingen onder de loep

ASSEN - Het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) heeft vandaag de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport naar de dienst besproken. Uit het rapport bleek dat er veel mis is bij de Drentse milieudienst.

In het rapport uitte onderzoeksbureau SeinstravanderLaar felle kritiek op de RUD.De uitvoeringsdienst heeft haar basis niet op orde, ontwikkelt ze zich niet goed genoeg en werkt ze te weinig op een zakelijke manier. Daardoor kampt de RUD onder andere met een acuut tekort van meer dan een half miljoen euro. Oorzaken van de problemen bij de RUD zijn volgens het onderzoeksbureau dat er te hard is bezuinigd op de dienst en een niet goed werkend ICT-systeem, dat veel extra kosten met zich meebrengt.Het bestuur van het RUD is het vanavond in ieder geval eens geworden over dat het grote tekort zo snel mogelijk opgelost moet worden. Op de aanbeveling van SeinstravanderLaar om de deelnemersbijdrage structureel met vijf procent te verhogen is door het bestuur positief gereageerd. Daar moeten de deelnemers, de provincie Drenthe en alle gemeenten, nog wel mee instemmen. Zij zullen die extra bijdrage namelijk moeten gaan betalen.Ook raadde het onderzoeksbureau de RUD aan een aantal bezuinigingen op de milieudienst terug te draaien. Over die aanbeveling heeft het bestuur geen beslissing genomen, maar ze gaan er wel over nadenken. Ook moet er nog een besluit komen van het bestuur of er extra geïnvesteerd kan gaan worden in de RUD, zoals het onderzoeksbureau aanraad.De directeur van het RUD-directeur, Marjan Heidekamp-Prins, zei eerder al tegen RTV Drenthe dat de politiek veel te snel en veel te hard bezuinigd heeft op de RUD, terwijl de organisatie nog in opbouw is.